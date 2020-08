Mafia: sindaco Palermo a commemorazione agente Agostino, ‘cancellare macchia storia’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando questa mattina ha partecipato alla deposizione di una corona in ricordo dell’agente Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto 1989. La cerimonia si è svolta sul lungomare Cristoforo Colombo di Villagrazia di Carini dove nel 2011 venne installata una lapide commemorativa.“Ancora una volta ci stringiamo affettuosamente a Vincenzo Agostino e, idealmente, alla moglie Augusta, per ricordare Nino e Ida e, soprattutto, per dare ancora sostegno alla ricerca di verità che ancora oggi manca su quel duplice impunito omicidio. Un’assenza di verità e giustizia che sembra confermare le trame oscure e gli indicibili legami tra Mafia e pezzi ... Leggi su calcioweb.eu

