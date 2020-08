La scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e la storia della Piramide della Luce (Di mercoledì 5 agosto 2020) Che fine hanno fatto Viviana Parisi e il figlio Gioele? La dj e vocalist di origine torinese, 43 anni, che ormai viveva in Sicilia da tempo, è scomparsa lunedì mattina con il suo bambino di 4 anni sull’autostrada Messina-Palermo. L’auto di Viviana è stata ritrovata, con i segni di un piccolo incidente: la Opel Corsa era in autostrada nel territorio di Caronia, provincia di Messina. La donna avrebbe scavalcato il guard rail con il bimbo facendo perdere le sue tracce. Perché si trovava lì? Suo marito Daniele Mondello non se lo sa spiegare, come riporta La Stampa: «Dovevano andare a fare una commissione qui vicino, non ho capito perché fossero lì». «Lì», sta per quel tratto ... Leggi su nextquotidiano

