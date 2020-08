Iccrea e Bcc di Buccino, piano di digitalizzazione della Pa: adesione del Consorzio Bonifica di Paestum (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Consorzio Bonifica di Paestum è il primo ente Consorzio in Italia ad attivarsi sul sistema pagoPA con la tecnologia offerta dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, grazie alla sinergia tra la Bcc di Capaccio Paestum e Serino e il partner tecnologico Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Iccrea. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro di digitalizzazione del sistema Paese al quale il Gruppo Iccrea sta contribuendo, con la messa a disposizione delle BCC aderenti di una piattaforma elettronica avanzata, in grado di accompagnare gli enti del territorio nel percorso di adesione al sistema pagoPA. Tale piattaforma permetterà di snellire i processi di riscossione dei pagamenti ... Leggi su ildenaro

Il Consorzio bonifica di Paestum è il primo ente consorzio in Italia ad attivarsi sul sistema pagoPA con la tecnologia offerta dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, grazie alla sinergia tra la Bcc d ...

Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito da 136 banche di credito cooperativo, si affianca a Eni gas e luce e a Harley&Dikkinson aderendo a CappottoMio, il servizio ...

