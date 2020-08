Decreto Agosto, ecco la bozza: altri 500 milioni per bonus auto, prorogato stop cartelle (Di mercoledì 5 agosto 2020) E' composta di 91 articoli la bozza del Dl Agosto allo studio del governo e che dovrebbe essere varato entro la settimana . Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia sono alcuni dei ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Agosto Decreto agosto, alt a riscossione cartelle fino al 15 ottobre. Stop a seconda rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari la Repubblica Bonus pc e tablet da 500 euro, come funziona. Requisiti e quando parte

Roma, 5 agosto 2020 - Fino a 500 euro per la connessione internet e l'acquisto di tablet e pc. E' l'idea del governo per ridurre il divario tecnologico delle famiglie meno abbienti. A illustrare la m ...

Tensione sui licenziamenti, i sindacati insorgono: "Blocco sino a fine anno o sarà sciopero generale"

Il governo tenta di stringere sul decreto di agosto che distribuirà altri 25 miliardi in deficit ma litiga sul blocco dei licenziamenti: il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo vorrebbe prorogarli ...

Il governo tenta di stringere sul decreto di agosto che distribuirà altri 25 miliardi in deficit ma litiga sul blocco dei licenziamenti: il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo vorrebbe prorogarli ...