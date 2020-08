Confindustria: "Togliete il blocco dei licenziamenti" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Come abbiamo spiegato in un documento inviato al governo due settimane fa, se l’esecutivo intende ancora protrarre il divieto dei licenziamenti, il costo per lo Stato sarà pesante. Come correttamente osservato dall’Ocse e da numerosi economisti, il divieto per legge assunto in Italia - unico tra i grandi paesi avanzati - non ha più ragione di essere ora che bisogna progettare la ripresa. Esso infatti impedisce ristrutturazioni d’impresa, investimenti e di conseguenza nuova occupazione. Pietrifica l’intera economia allo stato del lockdown”. Così, in una nota, Confindustria risponde ai sindacati, pronti allo sciopero generale in caso di mancata proroga del blocco. Uno scontro che pone il governo in mezzo a due fuochi.Leggi anche... Pronti allo sciopero generale ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' - Larsenalea : RT @AndFranchini: Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' - parcheggiando : RT @HuffPostItalia: Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' - Huguito1922 : RT @AndFranchini: Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' - Miktroisi : RT @HuffPostItalia: Confindustria: 'Togliete il blocco dei licenziamenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Togliete Ue, Anip Confindustria: intesa su recovery fund ottima notizia Yahoo Finanza Confindustria: "Togliete il blocco dei licenziamenti"

“Come abbiamo spiegato in un documento inviato al governo due settimane fa, se l’esecutivo intende ancora protrarre il divieto dei licenziamenti, il costo per lo Stato sarà pesante. Come correttamente ...

L'impatto del lockdown sull'industria e le aspettative per il futuro in Granda: serve fiducia

CUNEO CRONACA - Confindustria Cuneo ha presentato l’indagine congiunturale di previsione per il terzo trimestre 2020 elaborato dal proprio Centro studi, da cui emerge uno scenario negativo originato d ...

“Come abbiamo spiegato in un documento inviato al governo due settimane fa, se l’esecutivo intende ancora protrarre il divieto dei licenziamenti, il costo per lo Stato sarà pesante. Come correttamente ...CUNEO CRONACA - Confindustria Cuneo ha presentato l’indagine congiunturale di previsione per il terzo trimestre 2020 elaborato dal proprio Centro studi, da cui emerge uno scenario negativo originato d ...