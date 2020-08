Ronaldo si regala la terza Bugatti (che costa 8 milioni di euro) (Di martedì 4 agosto 2020) Cristiano Ronaldo si è fatto un regalo scudetto, scrive il Corriere dello Sport. Ha acquistato la sua terza Bugatti, da 8 milioni di euro. Il portoghese ne possiede già due: la Veyron Grand Sport Vitesse e la Chiron. Hanno entrambe il logo CR7 ricamato sui poggiatesta. Ora arriva anche la Centodieci. Per guidare questo bolide da 1.600 cavalli, scrive il quotidiano sportivo, che verrà prodotto in soli dieci esemplari, il fenomeno dovrà aspettare il 2021. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

