Le bici davvero rallentano il traffico in città? E di quanto? (Di martedì 4 agosto 2020) Partiamo da un assunto: all’automobilista urbano le biciclette rompono le scatole. Sempre in mezzo, zigzagando tra le auto li costringono a rallentare spesso, dovendo prestare maggior attenzione. Poi, sempre secondo gli automobilisti, i ciclisti rallenterebbero l’andatura delle auto. Insomma, senza le bici, le auto circolerebbero più spedite verso la meta. Ma è davvero così? No, le bici non rallentano davvero il traffico in città Ad affermarlo un recente articolo pubblicato sul Journal of the Transportation Research Board, che dimostra che le biciclette non riducono significativamente le velocità di viaggio delle auto nelle strade urbane, anche senza le piste ciclabili. L’articolo smentisce dunque, ... Leggi su gqitalia

In questi ultimi anni la micromobilità basata su veicoli di piccole dimensioni come monopattini elettrici e bici elettriche ha acquistato davvero grande popolarità, questo poichè oltre ad avere un ...

