Il giovane Montalbano 2 trama 10 agosto 2020: Salvo ripensa alla partenza (Di martedì 4 agosto 2020) Si conclude il 10 agosto 2020 la seconda stagione in replica della seguitissima serie Tv Il giovane Montalbano 2 con Michele Riondino. L’episodio che vedremo in onda è ”L’albicocca”. Salvo è finalmente pronto a godersi un po’ di serenità dopo aver risolto i complicati casi. Ora è tempo di lasciare la sua amata Vigata per trasferirsi a Genova con Livia. E’ davvero ciò che il commissario vuole? Il legame molto forte con la bellissima Vigata metterà in crisi Salvo. Nella prossima puntata de Il giovane Montalbano 2, tutti saranno tristi per l’imminente partenza del commissario, che andrà a vivere nel Nord Italia, in Liguria. Salvo si ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Il giovane Montalbano 2 trama 10 agosto 2020: Salvo ripensa alla partenza - #giovane #Montalbano #trama #agosto - infoitcultura : Ascolti Tv, 3 agosto 2020. Il Ponte, il Giovane Montalbano e tanti Brividi - fyrewinter : @snowsnowae Luca Marinelli e Il Giovane Montalbano - infoitcultura : Replica Il Giovane Montalbano 2 puntata 3 agosto: streaming su RaiPlay - zazoomblog : Ascolti Tv 3 agosto 2020. Il Ponte il Giovane Montalbano e tanti Brividi - #Ascolti #agosto #2020. #Ponte -