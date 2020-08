Competenza e senso critico, il ruolo decisivo dell’Università (Di martedì 4 agosto 2020) di Alfonso Ruffo Le Università dovrebbero essere il motore immobile della ripresa. Non dice proprio così Lucio D’Alessandro, rettore del Suor Orsola Benincasa e vicepresidente della Crui (dopo averne retto le sorti a interim), ma poco ci manca. Mai come oggi, dice, ci stiamo rendendo conto dell’importanza del principio di Competenza e di quanto sia utile il senso critico.Dunque, le Università… … sono esattamente quei luoghi nei quali i maestri, i detentori del sapere, abbeverano chi ha sete di conoscenza. O così dovrebbe tornare a essere.Ci voleva il Covid per scoprirlo? Il Covid questa limpida verità ci ha aiutato a ricordarla. E nell’ambito del principio di Competenza c’è la capacità di fissare gli obiettivi, organizzare la ... Leggi su ildenaro

“Ci sono evidenze scientifiche in questo senso”, dice Evila Piva ... “I fondatori sono coloro che plasmano l’impresa e in base alle loro competenze ne condizionano le strategie e le possibilità di ...

Quindici anni dopo, Pantaleo Corvino ritorna al Lecce. Il dirigente originario di Vernole torna dove tutto ebbe inizio, nella squadra alla quale ha legato tanti ricordi e grandissimi risultati sportiv ...

