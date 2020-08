Tottenham, Mourinho e i problemi di pronuncia del suo nome: l’anteprima della nuova serie tv di Amazon (Di lunedì 3 agosto 2020) Divertente anteprima pubblicata dal Tottenham relativamente alla serie tv di Amazon che riguarda proprio la società Spurs. Subito José Mourinho protagonista con i problemi di pronuncia del suo nome da parte delle persone.Mourinho: "Odio quando sbagliano a pronunciare il mio nome"caption id="attachment 892595" align="alignnone" width="594" Mourinho (Getty images)/caption"All or Nothing", questo il nome della serie tv che vedrà protagonista il Tottenham e che sarà presto disponibile alla visione. Gli Spurs hanno pubblicato sui propri canali social una breve anteprima lancio dove il protagonista è ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Tottenham, Mourinho e i problemi di pronuncia del suo nome: l'anteprima della nuova serie tv di Amazon -… - oscarvalle1984 : RT @Batman1588: #Allegri al #Tottenham, #Conte al #Psg e #Mourinho di nuovo all'#Inter! Scenario possibile! Il caos mediatico causato da #C… - Batman1588 : #Allegri al #Tottenham, #Conte al #Psg e #Mourinho di nuovo all'#Inter! Scenario possibile! Il caos mediatico causa… - Sssince1908 : @Onda_CalabraII @Shady1inter Non siamo più nel 2010 ma Mourinho ha continuato a vincere fino al 2018, prendendo un… - ItaSportPress : Mourinho vuole rinforzi, il Tottenham bussa a United e Chelsea - -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho

ItaSportPress

Il centrocampista francese potrebbe lasciare gli Spurs dopo sola una stagione dal suo arrivo in Inghilterra. Piace ai nerazzurri, ma lo Special One chiede in cambio il difensore slovacco LONDRA (INGHI ...Milano, 2 agosto 2020 - Il Milan si proietta già nella prossima stagione. I rossoneri hanno concluso ieri sera il loro campionato, con un'ottima vittoria per 3-0 contro il Cagliari, che ha assicurato ...