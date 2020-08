Social / I tifosi dell’Inter hanno trovato il male: su Twitter spopola #AusilioOut (Di lunedì 3 agosto 2020) tifosi dell’Inter scatenati sui Social contro Piero Ausilio C’è chi lo definisce l’intoccabile e lo reputa il male dell’Inter in questi anni e la persona a cui si sarebbe riferito in modo particolare Antonio Conte. Si tratta del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Da questa mattina sui Social, e in particolar modo su Twitter, spopola l’hashtag #AusilioOut a chiedere (o almeno provarci) l’allontanamento del dirigente dal club di Viale della Liberazione. L'articolo Social / I tifosi dell’Inter hanno trovato il male: su Twitter spopola #AusilioOut proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

Sono parole che suscitano emozioni quelle scritte da Sami Khedira sul suo profilo Instragram dopo la vittoria del suo quinto scudetto in maglia Juventus. Emozioni che comprendono anche il disappunto d ...Peppe Iannicelli, con un messaggio su Twitter, torna a parlare della questione Josip Ilicic, che è tornato in patria e non giocherà con l'Atalanta la sfida dei quarti di Champions League con il Psg: " ...