Salvini: “Governo surreale. Si prolunga stato di emergenza ma si fanno sbarcare gli immigrati” (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano Marittima, 3 ago – Matteo Salvini si sente assediato da “un plotone politico” e per questo passa al contrattacco. Intervistato in quel di Milano Marittima da Sky Tg24, non lesina le accuse al governo sul prolungamento dello stato di emergenza e l’aumento degli sbarchi. “Un governo che rinnova lo stato di emergenza senza emergenza e fa sbarcare migliaia di persone che poi fuggono contagiando mezza Italia è un governo surreale, complice del traffico di esseri umani”, attacca il leader leghista. Salvini: “Io a processo a testa alta” Salvini parla anche del processo che lo attende il 3 ottobre a Catania: “Io vado avanti a ... Leggi su ilprimatonazionale

