Raggi dice no al museo del fascismo (e alla mozione di una consigliera 5 Stelle): «Roma è una città antifascista» (Di lunedì 3 agosto 2020) Virginia Raggi ferma subito la polemica e dice no a un museo sul fascismo nella Capitale. La sindaca di Roma blocca sul nascere la mozione presentata dalla consigliera del M5S Gemma Guerrini: «Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito», ha detto la sindaca. Il caso era scoppiato oggi dopo che La Repubblica aveva riportato la notizia della proposta per un «grande museo» da realizzarsi in un sito di archeologia industriale. Il polo avrebbe funto da «attrattore per scolaresche, curiosi, appassionati ma anche turisti da tutto il mondo», prendendo a modello – veniva specificato nel testo – «operazioni culturali di ... Leggi su open.online

TizianaFerrario : Bene, la Raggi dice no al Museo sul Fascismo. La consigliera 5s che ci aveva pensato si faccia venire idee più ut… - Franco32656300 : IDEA DA IMBECILLI DEI NOSTALGICI DI SALVINI DEL #M5S DI ROMA PIÙ SENTO PARLARE DI QUESTA GENTE E PIÙ SALE LA NAUSEA… - alinatede : RT @TizianaFerrario: Bene, la Raggi dice no al Museo sul Fascismo. La consigliera 5s che ci aveva pensato si faccia venire idee più utili - filippo_procino : RT @TizianaFerrario: Bene, la Raggi dice no al Museo sul Fascismo. La consigliera 5s che ci aveva pensato si faccia venire idee più utili - LEBBY4EVER : RT @TizianaFerrario: Bene, la Raggi dice no al Museo sul Fascismo. La consigliera 5s che ci aveva pensato si faccia venire idee più utili… -