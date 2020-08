Museo del fascismo a Roma, la sindaca Raggi blocca la mozione (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma non avrà un Museo del fascismo . La sindaca Virginia Raggi ha dato un alt alla mozione a firma dei consiglieri 5 Stelle Gemma Guerrini, Andrea Coia e Massimo Simonelli che ne chiedeva l'... Leggi su quotidiano

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Sacra famiglia con l’agnello, 1507, Museo del Prado, Madrid, Spagna.… - TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - ANPIBsCarmine : RT @saveriolakadima: La sindaca @virginiaraggi:«Roma non avrà il museo sul fascismo» Mi sembra la scelta giusta. Piuttosto si pensi al prog… - mattimotta : RT @BeppeGiulietti: Museo del fascismo a Roma?No,grazie,anche senza grazie @Artventuno @Anpinazionale @andreapurgatori @sruotolo1 @pberizzi… -

Secondo le segnalazioni avevano allestito un vero e proprio campeggio con tanto di panni stesi sulle impalcature del Museo della Seta. Il problema più grosso però era la sporcizia unita al fatto ...Roma, 3 ago. (askanews) - "A Roma un museo sul fascismo come propone il M5SRoma? No, grazie! Per ricordare gli orrori della dittatura fascista e dell'occupazione nazista ci sono via Tasso e le Fosse A ...