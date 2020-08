L’uscita di Motorola Moto G9 Plus è sempre più vicina: gli indizi al 3 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Si torna a parlare del Moto G9 Plus, nuovo smartphone di fascia media di casa Motorola più volte al centro di indiscrezioni nelle ultime settimane. E che ha decisamente dato segni di vita apparendo in rete tra anticipazioni e presunti leak. E lo si fa nella giornata di oggi, 3 agosto 2020, grazie ad una certificazione che non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni equivoche, e che arriva direttamente dall'FFC, che segue la recente segnalazione del database tedesco TÜV Rheinland. A questo giro le informazioni sono piuttosto scarse, ma la documentazione fa riferimento al modello conosciuto con il nome in codice XT2087 - 1, esattamente lo stesso emerso solo una manciata di giorni fa dalla Germania. E che si ricollega di fatto all'atteso Motorola ... Leggi su optimagazine

