Luca, quello che sappiamo sul prossimo film della Pixar ambientato in Italia

Pixar Animation Studios ha annunciato oggi che la sua prossima uscita cinematografica sarà Luca . Diretto dal candidato all'Oscar Enrico Casarosa , La Luna, e prodotto da Andrea Warren , Lava, Cars 3,,...

Pixar Animation Studios ha annunciato oggi che la sua prossima uscita cinematografica sarà Luca. Diretto dal candidato all'Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), L ...

Un concerto per far rivivere le emozioni suscitate dai grandi capolavori del cinema

Mercoledì 5 agosto a Bra, presso il dehors di MondoFood, in Piazza XX Settembre 10/11, dalle 21, Anna Petracca e Luca Allievi si impegneranno, con il solo aiuto di voce e chitarra, a far rivivere le e ...

