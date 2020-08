Inaugurato il nuovo ponte, ma per Genova non è festa (Di lunedì 3 agosto 2020) Neanche in una scenografia da teatro barocco si sarebbero visti tre arcobaleni come all’inaugurazione del ponte San Giorgio, il nuovo viadotto di Genova. Il maltempo non ha solo concesso una tregua al momento ma ha regalato il più classico simbolo di buon auspicio. Tuttavia «non c’è nulla da festeggiare», pensano in molti, a Genova. Il nuovo ponte è su, pronto – una volta che saranno smontati palchi e gazebo – per le auto dei vacanzieri, per i camion diretti in … Continua L'articolo Inaugurato il nuovo ponte, ma per Genova non è festa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

