È morto John Hume, vinse il premio Nobel per la Pace: lutto nel paese (Di lunedì 3 agosto 2020) John Hume, nordirlandese, si è spento all’età di 83 anni. Gli fu assegnato il premio nel 1998. La sua politica fu decisiva per l’accordo del “venerdì santo” John Hume, uno dei politici più noti e influenti sulla scena politica dell’Irlanda del Nord per oltre un trentennio, è morto oggi all’età di ottantatré anni. Gli fu assegnato il premio Nober per la Pace nel 1998. La sua politica fu decisiva per l’accordo del “venerdì santo” che pose fine alle ostilità tra i cattolici (come lui) e i protestanti. A dare notizia della sua morte, avvenuta a Deyy, è stata la Bbc online. La causa è stata una breve ... Leggi su bloglive

