Diritti tv, Netflix Francia trasmetterà Ligue 1, Champions e Premier (Di lunedì 3 agosto 2020) Ligue 1 La Ligue 1, il corrispondente francese della nostra Serie A, sarà visibile su Netflix fino al 2024. La notizia arriva da oltralpe, svelando un’inedita partnership nell’ambito delle trasmissioni sportive. Secondo il quotidiano sportivo L’Equipe, Mediapro ha concluso un accordo con la piattaforma streaming per un’offerta commerciale che punta ad allargare la reciproca platea di abbonati nel periodo 2020-2024. La partnership ruota attorno all’accensione di Téléfoot, il nuovo canale di Mediapro che verrà lanciato il 17 agosto prossimo. L’accordo permetterà al futuro canale sportivo di abbinare la propria offerta a quella di Netflix. Così, i 6,7 milioni di abbonati di Netflix in Francia – grazie al ... Leggi su davidemaggio

A livello economico la Ligue 1 diventa molto più ricca perché incasserà 1,1 miliardi di euro per i diritti tv fino al 2024, grazie all'accordo con Netflix. E non è finita perché Mediapro starebbe ...