Bayern Monaco-Chelsea in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di lunedì 3 agosto 2020) Bayern Monaco-Chelsea sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco la data, l’orario del match valido per gli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Arena i bavaresi devono difendere lo 0-3 ottenuto a Londra all’andata, dunque i Blues non hanno che da compiere una vera e propria impresa impossibile per ribaltare le sorti di questo scontro. Fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 8 agosto, diretta tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go. Leggi su sportface

In pieno agosto, causa pandemia Covid, sapremo chi vincerà la Champions 2019 2020. Sono rimasti pochi club in gara, alcuni devono ancora ultimare gli ottavi di finale (le gare di ritorno), altri sono ...

Barcellona-Napoli: programma, orario, tv, streaming Champions League 2020

Sabato 8 agosto alle ore 21.00 il Camp Nou sarà teatro della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020 tra il Barcellona e il Napoli. Un match che metterà la qualific ...

