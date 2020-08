Serie A, Lecce-Parma: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv (Di domenica 2 agosto 2020) Una vittoria per cercare di compiere una vera e propria impresa.In occasione dell'ultima giornata di Serie A, il Lecce scenderà sul campo del Via del Mare per affrontare il Parma: i giallorossi dovranno cercare di ottenere tre punti per provare a raggiungere una permanenza in massima Serie che sarebbe un vero e proprio miracolo. Tutto dipenderà però dalla gara tra il Genoa e il Verona, dal momento che in caso di vittoria i rossoblù sarebbero certi della permanenza in campionato.Serie A, sprint salvezza: Genoa e Lecce si giocano la permanenza in A, tutte le combinazioniFabio Liverani si affiderà ai suoi uomini migliori per cercare di arrivare alla vittoria, scegliendo di schierarli con il ... Leggi su mediagol

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - Mediagol : #SerieA, #Lecce-#Parma: #probabiliformazioni, quote e dove vederla in tv - Mediagol : #SerieA, #Lecce-#Parma: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv - TuttoSalerno : SERIE A: Genoa e Lecce, tutto in 90' per evitare la B -