"Sanchez, lo United non molla: richiesta all'Inter da 16 milioni" (Di domenica 2 agosto 2020) MILANO - Chiuso il campionato per l' Inter è tempo di pensare all' Europa League e alla gara con il Getafe in programma mercoledì 5 agosto a Gelsenkirchen. Pesa però la questione Alexis Sanchez , per ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Sanchez e la posizione del #ManUtd - MarisciaFox : RT @fcin1908it: In UK - Sanchez, lo United disposto a rischiare la rottura. Dall'Inter vuole non meno di... - - sportface2016 : #Inter, il Manchester United chiede 16 milioni per il riscatto di #Sanchez - fcin1908it : In UK - Sanchez, lo United disposto a rischiare la rottura. Dall'Inter vuole non meno di... -… - sportli26181512 : 'Sanchez, lo United non molla: richiesta all'Inter da 16 milioni': Con il prestito scaduto e l'accordo che non è ar… -