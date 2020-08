Roberto Mancini: “Complimenti alla Juventus, al Napoli e a Immobile” (Di domenica 2 agosto 2020) “E’ stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la Scarpa d’oro!”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini elogia chi ha raggiunto dei grandi traguardi al termine di questa annata del calcio italiano così anomala a causa della pandemia di coronavirus che ha portato peraltro al rinvio degli Europei al 2021. Leggi su sportface

sportface2016 : Roberto #Mancini: 'Complimenti a Juventus, Napoli e Immobile' - facemaker_pes : Roberto Mancini - spw52 : @FabPec53 @CucchiRiccardo @ciroimmobile Anche Roberto Mancini non rese in nazionale come in campionato. Ma non mi s… - lookingTheSky85 : @FBiasin Dal 2011 l'unico allenatore che rispetto in mezzo a quelli che sono stati seduti immeritatamente su quella… - Frra_Roma : Bella partita la sua. Comunque è il figlio segreto di Roberto Mancini, è uguale, stessa faccia di Mancini da ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Mancini Roberto Mancini: "Complimenti alla Juventus, al Napoli ea Immobile" Sportface.it «Zaniolo Pallone d’oro del futuro». Capello ha ragione? Ecco perché sì

L’uscita del tecnico apre la discussione: esagerazione o realtà? Di sicuro il giocatore ha un fisico che nessuno in Italia possiede, sommato a buona tecnica, coraggio e impatto sulle partite. Il suo l ...

Fernando Couto, il 'cattivo' di Espinho che divenne grande in Italia

Difensore centrale di grande fisicità, Fernando Couto ha fatto le fortune di Parma e Lazio: il suo carattere focoso gli è costato diverse espulsioni. I lineamenti delicati del viso, quasi angelici, e ...

L’uscita del tecnico apre la discussione: esagerazione o realtà? Di sicuro il giocatore ha un fisico che nessuno in Italia possiede, sommato a buona tecnica, coraggio e impatto sulle partite. Il suo l ...Difensore centrale di grande fisicità, Fernando Couto ha fatto le fortune di Parma e Lazio: il suo carattere focoso gli è costato diverse espulsioni. I lineamenti delicati del viso, quasi angelici, e ...