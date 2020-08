La Fiorentina fa sul serio per il mercato: nel mirino un ex Juventus (Di domenica 2 agosto 2020) La Fiorentina riparte da Beppe Iachini. L'allenatore si è conquistato con la salvezza la riconferma della società viola che ora dovrà rinforzare la rosa per pensare a traguardi europei. Ancora non si conosce il destino di Chiesa che sembra essere sempre più vicino alla Juventus. La sua cessione però potrebbe portare a Firenze un obiettivo della dirigenza viola.LA Fiorentina PENSA A MANDZUKICcaption id="attachment 679205" align="alignnone" width="300" Mandzukic (getty images)/captionSecondo quanto riportato da Corriere Dello Sport il giocatore in questione è Mario Mandzukic. L'ex Juventus ha 34 anni ed è attualmente svincolato dopo la breve esperienza negli emirati arabi. La sua grinta e la sua determinazione potrebbero essere i fattori favorevoli al suo arrivo ... Leggi su itasportpress

