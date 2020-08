Ecobonus 110% esteso anche agli italiani residenti all’estero (Di domenica 2 agosto 2020) Ecobonus 110%, anche gli italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, possono beneficiare della super agevolazione sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito. Resta il dubbio sulla possibilità di accedere alla detrazione, la terza modalità di fruizione del superbonus prevista. Portavoce dei chiarimenti che arrivano dal MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze è il sottosegretario Alessio Mattia Villarosa durante le interrogazioni parlamentari del 28 luglio 2020 alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Tra le persone fisiche rientrano anche i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, Anagrafe degli italiani residenti ... Leggi su ildenaro

