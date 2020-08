Coronavirus, continuano a calare i nuovi positivi. Oggi 8 morti (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – Continua, dopo il picco registrato a fine luglio – complice il cluster di Casier (in provincia di Treviso), dove nell’ex caserma Serena, Oggi riconvertita a centro d’accoglienza, sono stati individuati più di 130 immigrati contagiati – il calo dei nuovi positivi al Coronavirus. Sono 239 Oggi (56 in meno di ieri e -140 rispetto a due giorni fa), a fronte di 43.269 tamponi analizzati. Questi gli ultimi dati appena pubblicati dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del consiglio e dal ministero della Salute. In Lombardia, Emilia e Veneto oltre il 50% dei nuovi casi di Coronavirus A guidare la classifica – tutte le regioni registrano Oggi almeno un contagiato in più, anche ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continuano Coronavirus, continuano a calare i nuovi positivi. Oggi 8 morti Il Primato Nazionale Danilo Toninelli: “Sarebbe bello se il governo della Lombardia si comportasse responsabilmente”

“Mentre continuano a emergere dettagli inquietanti sul presidente ... che danno un pessimo esempio in spregio delle regole per limitare i contagi da Covid-19. Sarebbe bello se il governo della Regione ...

Usa: coronavirus, capo staff Casa Bianca pessimista su accordo per aiuti a breve

New York, 02 ago 17:43 - (Agenzia Nova) - Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha dichiarato oggi di non essere ottimista sulla possibilità di raggiungere presto un accordo con i Democ ...

