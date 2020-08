Allerta Meteo, dopo il caldo si scatena il maltempo: allarme per stasera, temporali violentissimi con grandine e tornado al Nord (Di domenica 2 agosto 2020) Allerta Meteo – dopo i primi temporali anche localmente devastanti accorsi ieri su diverse aree del Nord, soprattutto sul Piemonte centro orientale, ma forti temporali anche lungo l’Appennino sebbene qui in forma più localizzata, nella giornata odierna entrerà ancora più nel vivo l’attività temporalesca che poi si accanirà ulteriormente nel corso di lunedì e probabilmente fino a martedì-mercoledì, peraltro estendendosi a gran parte del paese. In questa sede, tuttavia, dettaglieremo essenzialmente sul maltempo che dovrebbe intervenire nel pomeriggio, specie secondo, e poi soprattutto della sera. In queste ore mattutine il tempo sta trascorrendo in gran parte ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE per temporali e rischio idrogeologico, sabato #25luglio, sulla Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in s… - telecitynews24 : ??METEO LIGURIA: LUNEDÌ 3 AGOSTO ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA REGIONE ?? Alta probabilità di temporali forti.?? #meteo… - MilanTaichi : @claudiocarmina3 La scorsa notte ventaccio e temporale, è appena passata la municipale per avvisare che potrebbe es… - ReggioPress : Pazza estate, maltempo e nuovi temporali: allerta meteo arancione - telecitynews24 : ??METEO PIEMONTE: CONFERMATA ALLERTA GIALLA PER LE PROSSIME 36 ORE?? Il bollettino diramato da Arpa Piemonte.??… -