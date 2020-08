Gerry Scotti, “Licenziato brutalmente”: la terribile accusa (Di sabato 1 agosto 2020) Il celebre conduttore tv Gerry Scotti è finito al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate da un ex ballerino del noto talent show di Amici di Maria De Filippi. Il danzatore, conosciuto dal pubblico di Mediaset e non solo, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni che stanno facendo molto discutere. Il ballerino di Amici che ha rilasciato delle cocenti rivelazioni altri non è che Valerio Pino. Si tratta di uno dei ballerini professionisti delle celebri “dimostrazioni” del talent show della De Filippi, che aveva ottenuto ampio spazio in trasmissione. (Continua...) Valerio Pino, scomparso per un po’ dalle scene, si è rifatto vivo con delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere. Prima tra tutte, quella in cui sostiene di essere il figlio ... Leggi su howtodofor

eniresx : @louflowervl28 credo mia madre ma non sono sicura in caso dico Gerry Scotti - Friendsdontli15 : Gerry Scotti e Charlize Theron. Uguali nsomma - bdu_tv : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti fa i miracoli anche in replica! ???????????? #LoShowDeiRecord (R) è LEADER ASSOLUTO del Prime Time con 1.888.000 t… - infoitcultura : Stasera in tv venerdì 31 luglio 2020, programmi e film: cosa vedere. Sfida fra Carlo Conti e Gerry Scotti - nonmichiamoeva : Gerry scotti -