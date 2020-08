Atalanta-Inter, Marotta: “Messi è fantacalcio. Brozovic? Verrà sanzionato” (Di sabato 1 agosto 2020) “Messi all’Inter? Posso limitarmi a dire che si tratta di fantacalcio”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta nel pre partita del match contro l’Atalanta a Bergamo. Un’altra pista di mercato porta al centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele: “Ogni giorno si parla di trattative avviate – aggiunge il dirigente nerazzurro ai microfoni di Dazn – ma in realtà affronteremo nel momento opportuno l’eventuale rinnovamento della nostra rosa che ha già avuto un rendimento importante in questa stagione. Valuteremo le opportunità di mercato a bocce ferme”. E sulla posizione della società nei confronti di Brozovic, protagonista di un alterco con i carabinieri al pronto ... Leggi su sportface

