Arsenal-Chelsea: il gol di Pulisic sblocca la finale (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) A Wembley il Chelsea passa in vantaggio dopo cinque minuti nella finale di FA Cup 2019/2020 contro l’Arsenal. Il derby londinese viene sbloccato da Christian Pulisic. L’azione parte proprio dall’americano che verticalizza per Mount che a sua volta mette in mezzo dove Giroud prolunga alle spalle proprio per Pulisic che arriva e segna. Partita in salita adesso per la squadra di Arteta costretta ad inseguire sin dalle prime battute. Leggi su sportface

