Questa foto non mostra Giorgio Gori in vacanza in Spagna senza mascherina durante la pandemia di Covid-19 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 29 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il sindaco di Bergamo Giorgio Gori insieme alla moglie Cristina Parodi camminare in costume nei pressi di una spiaggia. L’immagine è accompagnata da un commento di critica in cui si sostiene che la scena mostrerebbe il primo cittadino della città lombarda in vacanza in Spagna durante la pandemia di Covid-19 senza indossare la mascherina. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 29 luglio 2020 – Fuori contesto La foto è reale ma non è stata scattata a luglio 2020 durante la ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Questa foto throwback di Mike The Situation e Lauren dimostra che certi amori sono per sempre MTV.IT Riccardino: recensione dell’ultimo Montalbano di Camilleri

A un anno dalla morte di Andrea Camilleri la sua storica casa editrice Sellerio dà alle stampe Riccardino, l’ultima avventura del commissario Montalbano. “Il tilefono sonò che era appena appena arrini ...

Al Madre le nuvole di Verdone«Per me un’emozione in più»

«Carlo Verdone ha saputo alzare lo sguardo e fissare il cielo. Un grande insegnamento per i figli di questo tempo che se ne stanno sempre con la testa piegata. Guardano giù, fissano gli smartphone e h ...

