Juventus: “Buon compleanno Antonio Conte”. Caos tra i tifosi sui social (FOTO) (Di venerdì 31 luglio 2020) “Buon compleanno, Antonio Conte“. Bastano pochi caratteri sui social per scatenare il Caos tra i commenti. La Juventus augura buon compleanno al suo ex giocatore, nonché ex allenatore, Antonio Conte ma gli auguri non vanno giù a numerosi tifosi bianconeri. Dopo aver lasciato Torino con la nota battuta del “ristorante da 100 euro”, l’ex bianconero è ora allenatore dell’Inter in un “tradimento sportivo” che ha fatto storcere il naso a tanti juventini. Nei commenti, infatti, il Caos totale tra chi augura buon compleanno con le FOTO di Sarri festeggiante per lo Scudetto e chi, invece, contesta Conte per la scelta di sposare il progetto ... Leggi su sportface

juventusfc : Tanti auguri, @DanieleRugani! ?????? ?? - sportface2016 : #Juventus: 'Buon compleanno Antonio #Conte'. Caos tra i tifosi sui social - cody53250131 : RT @_deep_x: “DETTAGLI” ????? gli annunci li fa la #juventus buon venerdì a tutti! - yutomanga : RT @_deep_x: “DETTAGLI” ????? gli annunci li fa la #juventus buon venerdì a tutti! - _deep_x : “DETTAGLI” ????? gli annunci li fa la #juventus buon venerdì a tutti! -

