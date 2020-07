Open Arms, Salvini: “Tifosi dei porti aperti hanno le mani sporche di sangue”. Lunghi applausi dal centrodestra, Casellati: “Non li ho mai interrotti” (Di giovedì 30 luglio 2020) “I tifosi dei porti aperti hanno le mani sporche di sangue“. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in Aula al Senato, alla fine del suo intervento in vista del voto sulla richiesta del Tribunale dei ministri di processare l’ex ministro dell’Interno per il caso Open Arms. Al termine, il leader della Lega è stato applaudito per diversi minuti dai colleghi del centrodestra. La senatrice Caterina Biti ha protestato per l’eccessiva euforia nei confronti della presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha replicato: “Non ho mai interrotto un applauso, mai una volta, indipendentemente dalla provenienza politica”. L'articolo Open ... Leggi su ilfattoquotidiano

