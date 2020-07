Giuseppe Montella: il carabiniere accusato di essere il capo della banda della caserma Levante di Piacenza (Di giovedì 23 luglio 2020) «Ho fatto un’associazione a delinquere ragazzi! Noi non ci possono… a noi… siamo irraggiungibili, ok?»: è Giuseppe Montella detto Peppe l’uomo accusato di essere il capo dell’associazione a delinquere che ieri ha portato all’emissione di provvedimenti di custodie cautelari nei confronti di dieci carabinieri: cinque in carcere, uno agli arresti domiciliari, tre hanno l’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria e uno non può lasciare Piacenza. Giuseppe Montella: il carabiniere accusato di essere il capo della banda della ... Leggi su nextquotidiano

