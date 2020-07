L'attacco hacker che ha colpito Twitter terrorizza la politica americana (Di giovedì 16 luglio 2020) Mercoledì pomeriggio, verso le 4, ora della costa est americana, alcune delle personalità più importanti di Twitter hanno cominciato a chiedere versamenti in bitcoin ai loro follower. I messaggi, pubblicati da account verificati con la famosa spunta blu come quelli di Joe Biden, Barack Obama, Bill G Leggi su ilfoglio

Se inviate 1.000 dollari, vi manderò 2.000 dollari. Lo faccio solo per 30 minuti". A confermare la notizia dell'attacco hacker, nel caso di Bill Gates, è stato un suo portavoce che ha fatto sapere ...Twitter non è certo nuovo nel subire pericolosi attacchi hacker, come dimostrato dall’episodio occorso lo scorso anno ai danni del CEO Jack Dorsey, il cui account ufficiale fu manipolato onde ...