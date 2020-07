Axa IM, l’italiano Marco Morelli nuovo presidente esecutivo (Di giovedì 16 luglio 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’ex amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, è stato nominato presidente esecutivo di Axa Investment Managers (Axa IM) e membro del Comitato Direttivo di Axa. Riferirà a Thomas Buberl, amministratore delegato di Axa. Entrerà in carica il 14 settembre prossimo.Dopo 30 anni con il Gruppo, Gerald Harlin, vice direttore generale e presidente esecutivo di Axa IM, ha deciso di ritirarsi alla fine di settembre. Rimarrà membro del Consiglio di amministrazione di Axa IM.“Vorrei ringraziare calorosamente Gerald per il suo contributo molto significativo al successo di Axa e il suo ruolo decisivo nel rendere il Gruppo un leader mondiale nel settore assicurativo. Vorrei anche ringraziarlo per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

