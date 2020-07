Coronavirus, in Lombardia stop mascherina all'aperto se c'è distanza (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Obbligo di avere sempre con sè la mascherina e di indossarla ‘al chiusò. ‘All'apertò, invece, l'obbligo scatta nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Così, in estrema sintesi, può essere inquadrata la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Nello specifico, l'articolo contenuto nel documento in vigore da oggi, mercoledì 15 luglio e fino al 31 luglio prevede che “nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all'aperto in tutte le occasioni in cui ... Leggi su liberoquotidiano

