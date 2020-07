Come sorelle, terza puntata – Anticipazioni 22 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come sorelle ritorna con la terza puntata nella prima serata del 22 luglio 2020. Che cosa succederà questa volta alle protagoniste? Sinan si trova sempre più nei guai, a causa della morte del padre. Le prove però non ci sono e così viene rilasciato. Le Anticipazioni di Come sorelle ci parlano anche di Cahide e del suo tentativo di tenere il figlio di Tekin fuori dalla sua cerchia familiare. Riuscirà nel suo intento? Dove siamo rimasti Nel precedente episodio di Come sorelle, Cilem viene rilasciata dal suo aguzzino. La ragazza sa che la responsabile di tutto è Azra e ora il suo obiettivo sarà trovarla per vendicarsi. Intanto, Sinan si trasferisce nella villa di famiglia ... Leggi su giornal

