“Rutto e scoreggio”. Arisa è inarrestabile, le sue parole senza filtri fanno rumore (Di martedì 14 luglio 2020) L’artista Arisa fa spesso discutere, in maniera positiva, per i suoi gesti alquanto fuori dalla consueto. Intanto, a livello professionale, la vedremo all’opera il 22 luglio alla Versiliana Festival, mentre il 29 dello stesso mese sarà protagonista nella capitale Roma alla Casa del Jazz. Recentemente ha detto: “Abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate”. Ma una delle ultime immagini ha rubato la scena. Non tanto però per l’istantanea in sé, ma per ciò che ha voluto scrivere nella sua didascalia. A proposito di immagini, alcuni giorni fa aveva voluto mostrare tutte le sue imperfezioni, proponendo uno scatto in costume nero intero. Il suo intento era farsi vedere senza ... Leggi su caffeinamagazine

rosneve : RT @Soppressatira: Arisa: «Rutto, scoreggio e amo il sole». La fidanzata ideale di Salv1ni. {@rosneve} #arisa - Soppressatira : Arisa: «Rutto, scoreggio e amo il sole». Non oso immaginare la relativa versione di “Dammi tre parole”. {FacebOnor} #arisa - Soppressatira : Arisa: «Rutto, scoreggio e amo il sole». La fidanzata ideale di Salv1ni. {@rosneve} #arisa - JebusFan : #Arisa: 'Rutto, scoreggio e amo il sole'. Ha fatto suoi i valori del #Papeete. #Salvini #Berlinguer - PotereArturaio : RT @cicciogia: #Arisa: 'Rutto, scoreggio e amo il sole'. Quando cantava Sincerità, non pensavo fino a questo punto. -

Ultime Notizie dalla rete : “Rutto scoreggio”