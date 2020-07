Pd: per gli anziani estate senza servizi (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Roma Capitale scarica sui Municipi e sui Presidenti dei Centri anziani l’apertura degli stessi, parimenti ritarda e si giustifica sulla totale assenza di attivita’ alternative. In ritardo anche il Piano caldo. Mentre nel resto d’Italia riaprono i circoli ricreativi e si permette anche il gioco delle carte, a Roma si ferma tutto e non si danno alternative alla Terza eta’.” “Bene hanno fatto quindi i presidenti dei centri anziani ad esprimere le loro legittime preoccupazioni su una responsabilita’ che obiettivamente non puo’ essere loro scaricata addosso. Impossibile anche immaginare che, a fronte di una chiusura dei Centri anziani decisa dal Campidoglio fino al 30 settembre prossimo, siano i Municipi a doversi attivare senza risorse e ... Leggi su romadailynews

AnnalisaChirico : Ecco la videorisposta inviata a @NicolaPorro per gli insulti sessisti dell’esimio direttore Travagliò che, anziché… - matteosalvinimi : Questo governo è un pericolo per l'Italia e gli italiani. Punto. #Portichiusi - GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - xlarryxhoneyx : RT @comeanimamai2: Ultimo no perchè sei depressa Emma no perchè è per le quarantenni La musica Indie no perchè sono tutte uguali Sfera no… - Exprivia_Italy : Domani alle ore 12.00 presenteremo il nuovo “Exprivia #Threat #Intelligence #Report 2Q 2020”. Registrati all'evento… -

Ultime Notizie dalla rete : per gli Estate 2020 nera per gli alberghi del nord Sardegna: qualche speranza solo per agosto La Nuova Sardegna La settima edizione di Mangiacinema a Salsomaggiore Terme

Per la prima volta in sette anni, non si potranno proporre le tradizionali degustazioni gratuite di Mangiacinema, ma tutti gli eventi cinematografi e gli spettacoli saranno ugualmente “appetitosi”.

Dire sì al Mes per ottenere risorse per l’edilizia sanitaria. Il consiglio regionale approva la mozione di Italia Viva

gli stessi diritti in campo sanitario, e di curarsi con le migliori tecnologie. L’accesso al Mes potrebbe fornire le risorse pubbliche tanto necessarie per potenziare la medicina sul territorio, ...

