Juve Stabia | Manniello attacca e accusa anche il Benevento | “Torneo falsato”

Castellammare di Stabia (Na) – Il pareggio con il Frosinone non regala il sorriso al presidente della Juve Stabia Francesco Manniello. Il numero uno delle vespe, dopo il 2-2 del "Benito Stirpe", ha puntato il dito contro la classe arbitrale, finendo con l'accusare anche il Benevento e il Livorno. "Abbiamo subito uno scempio arbitrale, il loro gol è in fuorigioco mentre a noi è stato annullato un gol regolare. Il rigore del Frosinone lo avete visto tutti, l'attaccante era in fuorigioco", ha dichiarato Manniello ai microfoni ufficiale del club stabiese, "facciamo sacrifici enormi sia economici che lavorativi e vengono vanificati da errori ...

