Cecilia Rodriguez, auguri piccanti alla mamma di Ignazio Moser: è polemica [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Cecilia Rodriguez e il dono particolare alla suocera Da qualche giorno Cecilia Rodriguez e soprattutto Ignazio Moser sono al centro dell’attenzione per delle FOTO piccanti che riguardano quest’ultimo. L’ex ciclista trentino si è mostrato senza veli al fianco della sua compagna. Inoltre, gira voce che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 presto diventeranno genitori. La coppia è più affiatata che mai, soprattutto da quando hanno trascorso insieme la lunga quarantena a Trento. La modella e lo sportivo mostrano quasi tutto quello che fanno sulle Stories di Instagram. Di recente, per omaggiare la madre del suo compagno, che nella giornata di domenica 12 luglio 2020 ha festeggiato il suo ... Leggi su kontrokultura

361_magazine : Nuovo amore per il fratello di #Belen e #cecilia #JeremiasRodriguez - Notiziedi_it : La foto hot inviata alla suocera: ?bufera contro Cecilia Rodriguez - ilgiornale : Una foto su Instagram di Cecilia Rodriguez viene pesantemente criticata dai fan, ma Ignazio risponde a tono… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e gli auguri piccanti alla suocera: scoppia la polemica. “Vergogna, che schifo” - CheDonnait : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser danno scandalo su Instagram: la foto di lui senza veli #belen #belenrodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez è incinta e Ignazio Moser si lascia scappare una frase ControCopertina Chi è Deborah Togni? La fidanzata di Jeremias Rodriguez è un’assistente di volo

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, è noto al pubblico per le sue partecipazioni ai reality show. Ma non solo. Ha avuto numerosi flirt e relazioni con donne dello spettacolo. L’ex concorr ...

Cecilia Rodriguez | che auguri per il suo Ignazio Moser | FOTO

È il compleanno di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non poteva non celebrare l’evento a mezzo social. La bella argentina sceglie questo modo per farlo. Il bel messaggio di Cecilia Rodriguez per Ignaz ...

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, è noto al pubblico per le sue partecipazioni ai reality show. Ma non solo. Ha avuto numerosi flirt e relazioni con donne dello spettacolo. L’ex concorr ...È il compleanno di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non poteva non celebrare l’evento a mezzo social. La bella argentina sceglie questo modo per farlo. Il bel messaggio di Cecilia Rodriguez per Ignaz ...