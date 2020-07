Blitz in Sardegna del ds Giuntoli per far firmare Osimhen: “Il Napoli lo ha colpito” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Osimhen ha scelto Napoli. Come riporta Gianluca di Marzio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per l’intesa totale non tanto con il calciatore – che ha già dato il suo ok – ma sulle commissioni che spetteranno ai nuovi agenti e sul salario della punta nigeriana (5 milioni lordi), da sistemare nei dettagli. Il ds partenopeo si trova a largo di Porto Cervo ed ha portato anche i legali Pompilio e Chiavelli. All’incontro potrebbe essere presente anche il presidente del Lille, Gerard Lopez che ha fretta di chiudere l’affare con il club di Aurelio De Laurentiis. E quindi in serata potrebbe esserci la firma sul contratto. Dopo questa arriveranno le visite mediche ed entro giovedì l’annuncio ... Leggi su anteprima24

