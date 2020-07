Atalanta, Pasalic: “È il momento migliore della mia carriera” (Di martedì 14 luglio 2020) “Non è male segnare la prima tripletta in carriera nel derby. Sono contento per i tre punti che ci avvicinano all’obiettivo Champions. Questo è il momento più bello della mia carriera e dobbiamo proseguire così”. Queste le dichiarazioni di Mario Pasalic, autore di una tripletta nel 6-2 complessivo dell’Atalanta contro il Brescia. La squadra di Gasperini sale a quota settanta punti in classifica e aggancia il secondo posto: “Per ora pensiamo a conquistare l’aritmetica qualificazione in Champions League – ha spiegato il centrocampista ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo segnato più di novanta gol in Serie A e abbiamo dimostrato di poter giocare anche contro le squadre più forti”. Poi c’è spazio per un commento ... Leggi su sportface

L’Atalanta è sicuramente la squadra più in forma del campionato, almeno da quando si è tornati in campo dopo il lockdown. L’ennesima conferma è arrivata questa sera, nell’anticipo della trentatreesima ...

Alle ore 21.45 andrà in scena Atalanta - Brescia, incontro valevole per l’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione orobica che viene d ...

