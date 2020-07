Via la bandiera italiana dal pennone più in alto. L'ultima offesa agli infoibati (Di lunedì 13 luglio 2020) Ammainata la bandiera italiana sul monumento che a Basovizza ricorda gli italiani infoibati. E' la denuncia, corredata da un video, del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. "L'hanno ammainata - ha spiegato su Facebook - perché, per la presenza di Mattarella e del presidente sloveno Pahor, bisognava issare su altri pennoni le bandiere della Slovenia, dell'Italia e dell'Europa. Si poteva e si doveva mantenere sul pennone più alto la bandiera italiana. Questa momentanea direttiva di cambiamento è inaccettabile. Vogliamo mostrare queste immagini perché chi ha dato questa direttiva si vergogni. Si potevano mettere le altre tre bandiere sui pennoni più piccoli, ma non si doveva ammainare ... Leggi su iltempo

