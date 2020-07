Super League svizzera, nove positivi nello Zurigo. Il presidente del Sion: “Stop al campionato” (Di lunedì 13 luglio 2020) La Super League svizzera è scossa da una notizia: nove tesserati dello Zurigo, tra cui sei giocatori e il presidente Ancillo Canepa, sono risultati positivi al Covid-19 in seguito alla sfida disputata una settimana fa contro il Neuchatel. In merito alla questione il presidente del Sion, Christian Costantin ha affermato senza mezzi termini: “Il campionato deve chiudere immediatamente. Il rinvio di Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo crea un problema insormontabile. Abbiamo messo la Coppa svizzera ad agosto perché a livello medico non si poteva giocare ogni 2 giorni. Quindi come faremo a recuperare le partite? Tanto più che per l’UEFA i ... Leggi su sportface

AntoVitiello : Serata magica per il #Milan che s’impone con un netto 3-0 in casa della #Lazio, partita super. Squadra concentrata… - sportface2016 : #SuperLeague svizzera, rinviate Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo a causa di nove tesserati dello #Zurigo positivi al… - ticinonews : Il Covid non ferma la Super League - RossiniJeffrey : Il Covid non ferma la Super League - DipaoloJustin : RT @storiadimilano: Gennaro Gattuso. 468 Games, 11 Goals. Milan Serie A: 2003–04, 2010–11???? Coppa Italia: 2002–03 Supercoppa Italiana: 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Super League Basilea-Zurigo, la quarantena non ferma la Super League Corriere del Ticino Coronavirus: Lo Zurigo giocherà comunque a Basilea

Nonostante siano tutti in quarantena, i tigurini hanno infatti deciso di recarsi ugualmente al St. Jakob Park «per evitare un eventuale annullamento del campionato e di non appesantire il calendario ...

Napoli, De Laurentiis: "Avanti con Gattuso. Oshimen e Callejon in ritiro? Vediamo"

Ancora sei gare da giocare in campionato, che porteranno poi alla super sfida contro il Barcellona in Champions League. Il Napoli vive questo finale di stagione con uno sguardo anche al futuro. Aureli ...

Nonostante siano tutti in quarantena, i tigurini hanno infatti deciso di recarsi ugualmente al St. Jakob Park «per evitare un eventuale annullamento del campionato e di non appesantire il calendario ...Ancora sei gare da giocare in campionato, che porteranno poi alla super sfida contro il Barcellona in Champions League. Il Napoli vive questo finale di stagione con uno sguardo anche al futuro. Aureli ...