Sky, Ibarra: «Diritti tv? Nessuno avrà l’esclusiva della Serie A» (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ad di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato dei Diritti tv della Serie A attraverso un’intervista rilasciata a L’Economia L’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato dei Diritti tv della Serie A. Il dirigente ha incominciato a parlare dal divieto di esclusive delle partite sul web. Ecco le sue dichiarazioni: «La decisione del Consiglio di Stato è opinabile e abbiamo presentato ricorso. La sentenza non intacca i Diritti già acquisiti, ed è importante. Quando ci sarà l’asta dei Diritti della Serie A per il 2021-2024, dovrà vigere la non esclusività per il web. Si tornerà ... Leggi su calcionews24

