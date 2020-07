Pallanuoto, morto l’ex portiere del Settebello e della Canottieri Scotti Galletta (Di lunedì 13 luglio 2020) Lutto nel mondo della Pallanuoto. E' morto oggi all'età di 70 anni, Mario Scotti Galletta mitico portiere della Cannottieri Napoli e del Settebello. Come riporta Waterpoloitaly.com, lungo la sua carriera da protagonista della Pallanuoto italiana e non solo, Scotti Galletta col Settebello fu campione del Mondo a Berlino nel 1978 e il bronzo nel 1975 a Calì in Colombia. Negli anni Settanta col suo baffo caratteristico portò al massimo splendore la Canottieri Napoli vincendo quattro scudetti nel 1973, 1975, 1977, 1979. Nel 1978 invece il trofeo più prezioso, la Coppa dei Campioni battendo i campioni uscenti ... Leggi su itasportpress

