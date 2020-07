Netflix “soddisfatti o rimborsati”: ecco come funziona la nuova promozione (Di lunedì 13 luglio 2020) Con l’arrivo delle vacanze estive sale la voglia di vedere qualcosa di interessante in TV, che sia una serie, un film o una trasmissione, magari sottoscrivendo un servizio di streaming come Netflix. Purtroppo però la celebre app non prevede più da tempo un servizio di prova gratuita e non tutti sono disponibili a sottoscrivere un abbonamento, per quanto economico, per qualcosa che non sanno se li soddisferà o meno. Per ovviare a questo problema però Netflix ha introdotto da qualche giorno una nuova promozione, basata sulla modalità “soddisfatti o rimborsati”. Non si tratta infatti di un vero e proprio periodo di prova gratuito, ma di una modalità che, dopo aver sottoscritto un normale abbonamento, consente di disdire tutto ed essere pienamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

