Le foto del passaggio della cometa Neowise (Di lunedì 13 luglio 2020) Scoperta il 27 marzo scorso, la cometa Neowise, catalogata C/2020 F3, brilla come una stella di prima grandezza e mostra una lunga coda di polveri di colore giallo: dall’11 luglio è visibile a occhio nudo già dalle prime ore della sera e tra il 14 e il 15 diventerà circumpolare per il Nord Italia, e potrà quindi essere ammirata per tutta la notte fino al 23 luglio. L’orario migliore per cercarla nel cielo sarà intorno all’una di notte, preferibilmente lontano dai centri abitati e con l’ausilio di un piccolo binocolo: per chi non dovesse riuscire a scorgerla, rimangono le splendide foto già catturate negli ultimi giorni in giro per il mondo. Le trovate nella nostra gallery qui in alto. Le foto del passaggio ... Leggi su wired

mante : Io tutte le volte che rivedo la famosa foto di Conte a Palazzo Chigi con il suo sistema di videoconferenza tipo All… - SkyTG24 : Il coronavirus fa ancora paura, nuove misure restrittive in diversi Paesi del mondo. FOTO - rubio_chef : Da oggi su - tomlinsontshirt : RT @jnkyjm: i .@BTS_twt hanno riattivo il loro vecchio e primo account personale su instagram. ci sono ancora le foto che avevano pubblicat… - gattocattivo1 : @UtherPe @FiorellaMannoia @Danila9631 La foto è sbagliata ma la notizia è vera, quindi non è una fake news, tra par… -

Ultime Notizie dalla rete : foto del Le foto del giorno, il mondo in dieci scatti | Le vostre foto dalla Liguria Il Secolo XIX Su Google Chrome si può impostare una GIF come sfondo della homepage, ecco come! (foto)

Una volta trovata la GIF perfetta, bisognerà andare a “salvarla come”, avendo cura di aggiungere .png alla fine del nome del file. Prima di procedere con la rinomina abbiate inoltre cura di cambiare ...

Il maresciallo del paese che nascose il rabbino e poi morì da partigiano

... si deve tanto di quella ricostruzione al pari del materiale fotografico ritrovato («Sembra quasi un segno del Cielo, perché quelle foto furono scattate da un disertore e ritrovate il giorno in cui ...

Una volta trovata la GIF perfetta, bisognerà andare a “salvarla come”, avendo cura di aggiungere .png alla fine del nome del file. Prima di procedere con la rinomina abbiate inoltre cura di cambiare ...... si deve tanto di quella ricostruzione al pari del materiale fotografico ritrovato («Sembra quasi un segno del Cielo, perché quelle foto furono scattate da un disertore e ritrovate il giorno in cui ...